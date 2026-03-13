Clima HOY en Sonora VIERNES 13 de marzo: ¡Precaución! Advierten calor de hasta 35°C

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este viernes 13 de marzo de 2026 (en especial si estarás al aire libre), conviene revisar cómo evolucionará el clima en el estado de Sonora. Aunque la jornada comenzará con temperaturas frescas en varias zonas, el ambiente cambiará conforme avance el día y dará paso a condiciones calurosas en gran parte del territorio. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, el estado tendrá cielo parcialmente nublado durante el día y sin probabilidad de lluvia, con temperaturas que variarán entre ambiente fresco al amanecer y calor en horas de la tarde. Durante las primeras horas del viernes se espera ambiente fresco en la mayor parte del estado, mientras que en las zonas serranas las condiciones podrían sentirse más frías.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Las temperaturas mínimas se ubicarán cerca de 9°C en Heroica Nogales, alrededor de 10°C en Agua Prieta, y aproximadamente 13°C en Huatabampo. En el centro del estado, ciudades como Hermosillo iniciarán la jornada con valores cercanos a 15°C, mientras que en regiones costeras como Heroica Guaymas el termómetro rondará 17°C. En el noroeste, San Luis Río Colorado tendrá temperaturas cercanas a 15°C, mientras que Puerto Peñasco comenzará el día alrededor de 17°C.

Conforme avance el día, el ambiente se tornará más cálido en gran parte del estado. Para la tarde se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en zonas del centro y norte. Las temperaturas máximas alcanzarán 35°C en Hermosillo, San Luis Río Colorado y Heroica Caborca, mientras que en Magdalena de Kino el termómetro llegará a 32°C.

En el noreste del estado, Heroica Nogales registrará máximas cercanas a 29°C, mientras que Agua Prieta alcanzará aproximadamente 30°C. Por su parte, Nacozari de García tendrá una máxima de 26°C. En el sur de Sonora también se esperan temperaturas elevadas. Ciudad Obregón podría alcanzar 34°C, mientras que Huatabampo rondará los 32°C. En la región de la costa, Heroica Guaymas tendrá un ambiente más moderado con temperaturas cercanas a 28 grados.

Durante la tarde también se espera viento del oeste y suroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora en distintos puntos del estado.

Para la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente en la mayor parte del estado. El ambiente será templado en zonas urbanas y ligeramente fresco en regiones serranas. Las condiciones de cielo parcialmente nublado se mantendrán durante la noche, mientras que el viento perderá intensidad en comparación con las horas de la tarde.

