Comerciantes denuncian afectaciones por malos olores tras incendio de tienda Sam's en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Comerciantes ubicados frente a la tienda Sam's en la ciudad de Hermosillo del Paseo Río Sonora que sufrió un incendio el pasado 12 de febrero denunciaron que los malos olores y la presencia constante de moscas continúan afectando sus negocios, situación que se ha prolongado por varias semanas y que genera incomodidad tanto para trabajadores como para los clientes que visitan la zona.

Trabajadores de locales cercanos señalaron que el problema se intensifica durante la tarde, cuando el calor provoca que los olores sean más fuertes. Comentaron que las moscas entran constantemente a los establecimientos, lo que vuelve incómodo trabajar y atender a los consumidores.

Denuncian afectaciones a comercios por malos olores frente a Sam's en Hermosillo

De acuerdo con los testimonios recabados, algunos clientes han optado por evitar el área debido a esta situación especial. Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan el problema y se realicen acciones de limpieza que permitan eliminar los malos olores y mejorar las condiciones en la zona comercial.

Denuncian afectaciones a comercios por malos olores frente a Sam's en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui