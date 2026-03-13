Contralores municipales del estado de Sonora reciben capacitación en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Navojoa fue sede de la Reunión Regional Sur de la Comisión Permanente de Contralorías Estado-Municipio, encabezada por María Dolores del Río Sánchez, titular de la Contraloría Estatal, y el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, quienes recibieron a los contralores municipales de las distintas regiones del estado.

Durante la reunión se abordaron temas normativos de los procesos de la Auditoría Superior de la Federación, además de otorgar el nombramiento oficial como coordinadores por cada región del estado: noroeste, sur Río Sonora, Cananea y Arivechi.

Por su parte, Elías Retes destacó la aportación diaria tan importante de los contralores en los ayuntamientos, en la exigencia y aplicación de los procesos legales que abonan a la transparencia y correcta ejecución de funciones de los servidores públicos y manejo de los recursos del erario.

Trabajar todos los días con los contralores aprende uno como presidente municipal, pues sabemos lo que cada secretario, cada director, debe realizar con mucha responsabilidad, incorporando la tecnología cada vez más para mejorar su trabajo y servir al pueblo como debe ser", indicó.

En cuanto a María Dolores del Río Sánchez, afirmó que la dependencia a su cargo, en concordancia con la política que impulsa el gobernador Alfonso Durazo, mantiene alineada la misión de procuración de transparencia y anticorrupción entre el estado y los ayuntamientos, no como 'policías' de los funcionarios, sino de una manera preventiva mediante la estrategia de la capacitación y acercamiento constante con los contralores, entre otros servidores.

Fuente: Tribuna del Yaqui