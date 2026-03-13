Dan mantenimiento al Parque Infantil de Navojoa para esta Semana Santa

Navojoa, Sonora.- Personal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Navojoa inició con los trabajos de mantenimiento y limpieza en el área acuática del Parque Infantil de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa.

Las autoridades informaron que el Parque Infantil Acuático es el sitio más visitado por los vacacionistas en Navojoa, por lo que resulta de vital importancia mantener un entorno seguro y limpio.

Nos encontramos ya en los preparativos de mantenimiento en su Parque Infantil para esperarlos próximamente en Semana Santa 2026; ahorita estamos dándole mantenimiento a la laguna para ofrecerte el mejor de los servicios", indicó Noe Rafaél Luis, director del Parque Infantil.

Cabe señalar que durante el periodo vacacional de Semana Santa en el 2025, se registró la visita de 22 mil 997 personas en el Parque Infantil, por lo que esperan que este año se registre un mayor número de bañistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui