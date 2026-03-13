Día Mundial del Sueño: Hermosillenses destacan la importancia de dormir bien para la salud diaria

Hermosillo, Sonora.-Cada 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia del descanso para la salud física y mental. Especialistas advierten que dormir adecuadamente no solo permite recuperar energía, sino que también influye en el funcionamiento del cerebro y en la prevención de enfermedades.

En México, alrededor del 45 por ciento de los adultos presenta algún trastorno del sueño, como insomnio o apnea, de acuerdo con especialistas y estudios académicos. Expertos señalan que el rango ideal de descanso para un adulto es de entre siete y nueve horas por noche.

Para muchas personas, lograr un descanso adecuado no es sencillo. Rebeca, una hermosillense, quien ha padecido insomnio, relata que durante meses dormir se convirtió en un reto constante. "Las noches se volvían eternas: miraba el techo y escuchaba cada ruido de la casa mientras el cansancio se acumulaba", recuerda.

Tras buscar ayuda, comprendió la importancia del descanso. "Cuando por fin logré tratarlo, entendí que dormir bien no es un lujo, es una necesidad para vivir", expresó.

El cerebro trabaja mientras dormimos

El doctor Jorge Rubén Bejar, director de la Unidad Diagnóstica de Avanzada en Hermosillo, explicó que el sueño es una actividad fisiológica indispensable para el cuerpo. Durante el descanso, señaló, el cerebro realiza procesos de mantenimiento, crea nuevas conexiones neuronales y elimina sustancias que podrían resultar dañinas. Estos procesos favorecen la memoria, el aprendizaje y la concentración.

La importancia de la higiene del sueño

Especialistas recomiendan reducir el uso de pantallas antes de dormir, mantener la habitación oscura y fresca, y evitar actividades como ver televisión o usar el celular en la cama. En Hermosillo, la clínica Neurocell de Neurofisiología y Sueño destaca que dormir bien es un pilar fundamental de la salud, ya que permite al cerebro recuperarse y regular diversas funciones del organismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui