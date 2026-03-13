Es presentado en la Universidad Estatal de Sonora el libro: 'La geopolítica de los semiconductores'

Hermosillo, Sonora.- Con el fin de hacer un llamado y preparar talento especializado, además de aprovechar las oportunidades para Sonora y México en la nueva economía tecnológica, la Universidad Estatal de Sonora (UES) ha presentado el libro 'La Geopolítica de los Semiconductores' por el doctor Luis Núñez Noriega.

Durante la presentación, la rectora Martha Patricia Patiño Fierro destacó que esta obra aporta elementos clave para la comprensión de los cambios que están sucediendo en la economía mundial y, de la misma manera, ofrece la formación de estudiantes y profesionistas en áreas estratégicas para el desarrollo del estado y país.

Es presentado en la UES el libro: 'La geopolítica de los semiconductores'

La rectora hizo énfasis en que, en sintonía con la visión educativa y de desarrollo impulsada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, la UES mantiene el compromiso de actualizar sus programas y generar espacios de análisis que contribuyen a la preparación de nuevas generaciones frente a los retos de la innovación tecnológica y la industria de alto valor.

Por su parte, el doctor Núñez ha expresado que la disputa global por los semiconductores está redefiniendo la economía, la tecnología y la geopolítica, al tratarse de una industria esencial para la hegemonía económica y militar. Explicando que Estados Unidos busca la recuperación de capacidades productivas que trasladó durante décadas a Asia, mientras China avanzó de manera sostenida en los últimos 15 años hasta colocarse entre los actores más relevantes del sector.

El autor expuso que este escenario abre oportunidades para México y, particularmente, para Sonora, por su ubicación geográfica, su vínculo estratégico con Estados Unidos y el marco del tratado comercial de Norteamérica. Agregó que el verdadero desafío no es solo traer inversiones, sino que también formar un personal técnico, profesional e ingenieros con bases actualizadas que sean capaces de responder a las demandas de las industrias tecnológicas actuales.

No obstante, Núñez Noriega ha indicado que los factores como la disponibilidad de energía renovable, agua y capital humano serán determinantes para captar los proyectos vinculados con procesos avanzados. Sin embargo, menciono que México difícilmente competirá en la fabricación de los semiconductores más avanzados, pero sí puede consolidarse en áreas como diseño, empaque, pruebas, ensamblaje y proveeduría especializada.

uD83DuDCD8 En UES se presentó el libro La Geopolítica de los Semiconductores, del doctor Luis Núñez Noriega. La rectora @PatyPatinoF destacó la importancia de comprender los cambios tecnológicos y formar talento para la industria del futuro. uD83CuDFA5 Conoce más en el video. pic.twitter.com/zMUeFcnLwP — Universidad Estatal de Sonora (UES) (@UES_MX) March 13, 2026

Con estas actividades, la UES refuerza su compromiso con la comunidad estudiantil y la sociedad sonorense, al buscar impulsar el análisis de temas estratégicos que permiten vincular la educación superior con las oportunidades de crecimientos económicos, innovación y bienestar para la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui