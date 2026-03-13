Hermosillo, Sonora.- Como parte del compromiso con la inclusión y el bienestar de la niñez, a través del Sistema DIF Sonora y de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), el Gobierno de Sonora, por medio del Delfinario de Guaymas, firmó un convenio de colaboración que favorecerá a 300 niñas y niños con discapacidad, permitiendo que tengan acceso a terapias asistidas con delfines.

Este convenio fue cerrado con éxito mediante la firma de los titulares de DIF Sonora y Cedes, Lizeth Vásquez Ochoa y Carlos Zatarain, quienes afirmaron el trabajo en conjunto entre ambas instituciones con el propósito de fortalecer programas que benefician significativamente la rehabilitación, favoreciendo continuamente el desarrollo integral de la niñez sonorense.

Gobierno de Sonora impulsa delfinoterapias destinadas a niñas y niños con discapacidad

Este tipo de acciones busca fortalecer los servicios de atención y rehabilitación que están dirigidos a personas que cuentan con alguna discapacidad, con la finalidad de compartir diversas alternativas terapéuticas que contribuyan a la mejora del desarrollo físico, emocional y cognitivo; también forman parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de Sonora.

Con dicho acuerdo, se refrenda el compromiso de seguir generando programas y alianzas institucionales que promuevan la inclusión, el acceso a terapias especializadas, así como una mejora a la calidad de vida para las familias sonorenses, ya que con el trabajo coordinado entre las dependencias, hasta el momento se han brindado más de 664 delfinoterapias en el actual sexenio.

Gobierno de Sonora impulsa delfinoterapias destinadas a niñas y niños con discapacidad

Fuente: Tribuna del Yaqui