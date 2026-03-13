Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en coordinación con la Universidad de Sonora (Unison), invita a seguir las transmisiones del foro de autismo y TDAH 'La inclusión transforma el aula', con el propósito de fortalecer la inclusión educativa y contribuir significativamente al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes sonorenses.

Este encuentro va dirigido a todo público en general, a aquellas personas que estén interesadas en fortalecer la comprensión y atención de niñas, niños y adolescentes con autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) dentro del entorno escolar; por tal motivo, también se espera reunir a especialistas, docentes, estudiantes, madres y padres de familia.

Gobierno de Sonora invita a foro de autismo y TDAH para fortalecer la inclusión educativa

Hoy en día es más frecuente que estudiantes con estos diagnósticos formen parte de grupos escolares regulares; por lo tanto, es esencial generar estos tipos de espacios de diálogo y aprendizaje que permitan tanto a docentes como a las familias contar con las herramientas necesarias para acompañar su desarrollo académico y llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera activa y satisfactoria, sin ninguna barrera que les impida aprender.

El foro se realizará el martes 17 de marzo, de 8:00 a 13:00 horas, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y se contará con la participación de ponentes internacionales, nacionales y locales, compartiendo experiencias, investigaciones y prácticas en materia de inclusión educativa, fortaleciendo el trabajo conjunto entre docentes, familias y la comunidad escolar; el evento podrá seguirse de manera virtual a través de las páginas oficiales de Facebook y YouTube de Salud de Sonora y Unison TV.

uD83DuDEA8Un médico se viraliza en redes sociales tras mostrar cómo identificar a niños con autismo y TDAH, dejando a los internautas impresionados.



NOTA: Siempre es importante buscar una evaluación clínica completa. pic.twitter.com/qFha1ZPXxJ — Dante Llantén Sánchez (@DanteLlanten) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui