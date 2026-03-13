Hermosillo, Sonora.- El servicio de recolección de basura en Hermosillo se mantendrá operando de manera normal el próximo lunes 16 de marzo, pese a tratarse de un día inhábil por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Autoridades municipales informaron que las rutas establecidas para ese día se realizarán con regularidad, por lo que se invita a las y los ciudadanos a sacar sus desechos domésticos en los horarios acostumbrados para evitar acumulación de basura en las calles.

Sergio Pavlovich Escalante, director de Servicios Públicos Municipales, señaló que el personal encargado de la recolección trabajará de manera habitual, particularmente en el sector Centro de la ciudad, donde hay decenas de colonias y en donde el servicio corresponde los días lunes.

Asimismo, recordó a la población que pueden consultar información actualizada sobre rutas, horarios y ubicación de los camiones recolectores a través de la aplicación móvil Recolector H, la cual permite dar seguimiento en tiempo real al recorrido de las unidades.

La recolección de basura operará de forma normal el lunes 16 de marzo de 2026 en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui