La SSPC de Sonora recorre las escuelas para prevenir violencia en el noviazgo entre jóvenes del municipio de Naco

Naco, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, con el objetivo de concientizar y visibilizar las situaciones de riesgo durante el noviazgo, ha iniciado un recorrido por los planteles educativos de todo el estado para la prevención e informar sobre los mecanismos para solicitar ayuda.

Alrededor de 170 estudiantes del Cecyte de Naco participaron en la sesión informativa, la cual tiene como objetivo ofrecer una orientación que ayude a reconocer las señales de alerta. La SSPC Sonora, por medio de la intervención del Centro de Prevención de Delito y Participación Ciudadana, trabaja de manera conjunta con las autoridades educativas para acceder a temas orientados al fomento de la cultura de la paz entre las y los jóvenes.

La SSPC de Sonora recorre las escuelas para prevenir violencia en el noviazgo entre jóvenes de Naco

Los equipos especializados en la prevención compartieron con la población de estudiantes la importancia de basar las relaciones en valores como el respeto, confianza y comunicación. En la reunión que se realizó en el centro educativo, se informó que un noviazgo donde existen celos excesivos, control del celular, insultos, golpes o presión no es una relación basada en el amor.

Por este motivo se ha alertado a los jóvenes de la comunidad de Naco que, ante cualquier situación de riesgo o peligro, se recomienda buscar ayuda de su familia y docentes, así como reportar de inmediato la situación a las autoridades de emergencia al 911, que está disponible las 24 horas del día.

Además, se invitó a descargar la aplicación móvil preventiva Mujeres Seguras y ubicar alguna de las zonas de SALVA, las cuales tienen la función de ser un lugar seguro con personal capacitado donde puedan solicitar resguardo hasta la llegada de las autoridades de seguridad.

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Previenen violencia en el noviazgo entre jóvenes de Naco; en plática impartida a más de 170 alumnos del Cecyte.https://t.co/a496VbJF5M via @Radar Sonora — RadarSonoraNoticias (@radar_sonora) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui