Municipio de Navojoa insiste en la ampliación de su planta tratadora de aguas residuales

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa inició las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la generación de obras de saneamiento en la red de drenaje de la ciudad. Una de ellas será la ampliación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Río Mayo.

Según estadísticas del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), en Navojoa se genera aproximadamente 500 litros por segundo (l/s) de drenaje; sin embargo, la planta solo tiene la capacidad para tratar 300 l/s, por lo que el resto del drenaje termina vertiéndose en el río Mayo.

Debido a este problema ecológico, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes visitó las oficinas de Conagua en Sonora para exponer la necesidad de una planta espejo, la cual permitirá duplicar la capacidad de tratamiento de las aguas residuales en la ciudad.

Realizamos una visita de trabajo con nuestro amigo Rodolfo Castro Valdez; fue una reunión de trabajo muy provechosa, revisamos proyectos prioritarios como el segundo módulo de la planta tratadora de aguas negras y la planta de rebombeo El Dátil… Estos proyectos mejorarán la calidad de vida, salud y bienestar de todas las familias navojoenses", afirmó.

Por su parte, Artidoro Lagarda Yescas, director de Oomapas Navojoa, afirmó que se encuentran trabajando arduamente en el cambio de tubería de drenaje, así como el arreglo de al menos cinco colectores principales de la ciudad, por lo que se espera que en los próximos meses la Planta Tratadora reciba más volumen de aguas negras; por ello, resaltó la importancia de la construcción de una planta espejo que duplique su capacidad de tratamiento.

Otro dato bien importante es que ahorita que se están arreglando los colectores de drenaje principales en Navojoa, va a ser más el agua residual que va a llegar a la planta tratadora porque ya no se va a quedar tanta agua negra encharcada en las calles; por ello es muy importante su ampliación", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui