Nueva preparatoria Margarita Maza en Guaymas ampliará la oferta educativa para jóvenes

Guaymas, Sonora.- Con el objetivo de apliar la oferta educativa en el nivel medio superior y combatir la deserción escolar, el Gobierno Federal proyecta la construcción de una nueva preparatoria en este puerto, en la modalidad de Margarita Maza.



Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), anunció que Guaymas contará con este nuevo plantel, para lo cual ya se encuentran buscando el terreno en el que va a ser construido.



Dio a conocer que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asignó nueve preparatorias Margarita Maza para Sonora, de las cuales una quedará en este puerto, misma que tendrá 300 espacios disponibles para jóvenes que vayan a ingresar al nivel medio superior.



Destacó que el objetivo principal es que los jóvenes tengan cerca de donde viven una preparatoria y no haya así obstáculo para que no puedan cursar este nivel educativo.



El titular de la SEC informó que el Gobierno del Estado ha destinado un presupuesto de 300 millones de pesos para la ampliación de preparatorias existentes y la construcción de nuevos planteles en Sonora, con el propósito de fortalecer la educación media superior.



Por su parte, la alcaldesa Karla Córdova González externó su beneplácito por el anuncio de esta nueva preparatoria para Guaymas, la que ayudará sin lugar a dudas a cubrir la demanda que existe en este puerto para el nivel medio superior.



Expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfonso Durazo por este nuevo apoyo que brindan a Guaymas, y comentó que se van a avocar a la búsqueda del terreno para que se construya este plantel.

Fuente: Tribuna del Yaqui