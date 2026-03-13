Realizan en San Carlos, Sonora, la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026

San Carlos, Sonora.- Con la participación de más de 600 asistentes provenientes de varias entidades del país, la Secretaría de Economía y Turismo y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) llevaron a cabo la ceremonia de inauguración de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (Femeci), en San Carlos, Sonora.
Con la presentación de proyectos científicos y tecnológicos, el evento reúne a 113 equipos de estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes compiten en siete categorías del conocimiento.
El encuentro que se desarrolla durante tres días e incluye una agenda de actividades académicas, exposiciones científicas, espacios de intercambio entre delegaciones y eventos culturales, reúne a estudiantes, evaluadores, asesores, directivos y representantes de organismos dedicados al impulso de la ciencia y la innovación en México.
Durante los días jueves y viernes se realizaron las jornadas de evaluación en las que las y los estudiantes presentaron sus proyectos ante un comité de especialistas provenientes de distintas instituciones del país, quienes valorarán la calidad científica, el impacto social y el potencial de innovación de cada propuesta.
En la inauguración estuvo presente el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradilla Pineda; el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa; así como la representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Marina Olimpia Castro y como anfitrión del evento, el director general del Coecyt y presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), Said Saavedra Bracamonte.
Además, de manera virtual, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño dirigió un mensaje a las y los asistentes, en el que destacó la importancia de fortalecer los espacios que impulsan el talento científico de las juventudes. De igual forma, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, Rosaura Ruiz, se sumó a la ceremonia a distancia.
Fuente: Tribuna del Yaqui