Realizan en San Carlos, Sonora, la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026

San Carlos, Sonora.- Con la participación de más de 600 asistentes provenientes de varias entidades del país, la Secretaría de Economía y Turismo y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) llevaron a cabo la ceremonia de inauguración de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (Femeci), en San Carlos, Sonora.

Con la presentación de proyectos científicos y tecnológicos, el evento reúne a 113 equipos de estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes compiten en siete categorías del conocimiento.

El encuentro que se desarrolla durante tres días e incluye una agenda de actividades académicas, exposiciones científicas, espacios de intercambio entre delegaciones y eventos culturales, reúne a estudiantes, evaluadores, asesores, directivos y representantes de organismos dedicados al impulso de la ciencia y la innovación en México.

#Sonora recibe con orgullo al talento científico juvenil de #México, al ser sede de #FEMECI2026. ?uD83DuDCDA pic.twitter.com/KKL4V5Hwe3 — SEC Sonora (@SECSonora) March 13, 2026

Durante los días jueves y viernes se realizaron las jornadas de evaluación en las que las y los estudiantes presentaron sus proyectos ante un comité de especialistas provenientes de distintas instituciones del país, quienes valorarán la calidad científica, el impacto social y el potencial de innovación de cada propuesta.

En la inauguración estuvo presente el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradilla Pineda; el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa; así como la representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Marina Olimpia Castro y como anfitrión del evento, el director general del Coecyt y presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), Said Saavedra Bracamonte.

Además, de manera virtual, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño dirigió un mensaje a las y los asistentes, en el que destacó la importancia de fortalecer los espacios que impulsan el talento científico de las juventudes. De igual forma, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, Rosaura Ruiz, se sumó a la ceremonia a distancia.

uD83DuDFE0 Estudiantes de @CecytesSonora obtienen tercer lugar a nivel nacional en #FEMECI2026. uD83CuDFC6?



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Fuente: Tribuna del Yaqui