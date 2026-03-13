Reforma Electoral: Durazo y gobernadores de Morena respaldan el Plan B de Sheinbaum

Hermosillo, Sonora.- Luego de que su iniciativa de Reforma Electoral no lograra avanzar en el Congreso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el día de ayer un Plan B para impulsar cambios en el sistema electoral del país. Aunque el camino para que la nueva propuesta avance todavía es largo, gobernadoras y gobernadores vinculados al movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) expresaron públicamente su respaldo a la mandataria.

Entre quienes manifestaron su apoyo está el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien difundió un mensaje junto con otros mandatarios estatales para respaldar la nueva estrategia electoral del Gobierno federal.

Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación reiteramos nuestro respaldo al Plan B de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, una iniciativa que fortalece nuestra democracia e impulsa instituciones más eficaces, austeras y responsables en el uso de los recursos… pic.twitter.com/G2ekW6xGYp — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 13, 2026

Durazo respalda a Sheinbaum y difunde pronunciamiento de gobernadores

A través de sus redes sociales oficiales, Alfonso Durazo compartió un mensaje en el que aseguró que las gobernadoras y los gobernadores del movimiento de la 4T respaldan el Plan B impulsado por la presidenta. En su publicación, el mandatario señaló que la propuesta busca fortalecer la democracia y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas, además de garantizar un uso responsable de los recursos.

Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación reiteramos nuestro respaldo al Plan B de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, una iniciativa que fortalece nuestra democracia e impulsa instituciones más eficaces, austeras y responsables en el uso de los recursos públicos, en beneficio del pueblo de México", escribió.

El pronunciamiento fue acompañado por un documento firmado por los gobernadores y gobernadoras afines al movimiento político que respalda al Gobierno federal.

En el texto, fechado el viernes 13 de marzo de 2026, los mandatarios afirmaron que apoyan de manera firme el Plan B al considerar que responde al mandato de fortalecer la democracia, combatir excesos burocráticos y garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad. También señalaron que durante décadas el sistema electoral del país estuvo marcado por estructuras administrativas costosas y alejadas de la ciudadanía, por lo que consideran que existe una oportunidad para modernizarlo y hacerlo más eficiente.

El documento agrega que la propuesta busca optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reforzar el principio de que la democracia debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos.

Gobernadores que respaldan el Plan B de la reforma electoral

El pronunciamiento fue firmado por varios mandatarios estatales vinculados al movimiento de la 4T. Entre ellos se encuentran:

Marina del Pilar Ávila Olmeda , gobernadora de Baja California

, gobernadora de Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur

Layda Sansores , gobernadora de Campeche

, gobernadora de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas

Clara Brugada Molina , jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)

, jefa de Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima

Delfina Gómez Álvarez , gobernadora del Estado de México (Edomex)

, gobernadora del Evelyn Salgado Pineda , gobernadora de Guerrero

, gobernadora de Guerrero Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo

José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa

, gobernador de Sinaloa Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas

¿Qué propone el Plan B de Claudia Sheinbaum?

El Plan B de la reforma electoral presentado por Claudia Sheinbaum mantiene el objetivo central de su iniciativa original: reducir privilegios dentro del sistema político y fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, la nueva propuesta se enfocará principalmente en el ámbito local, ya que la Reforma Federal no logró avanzar en el Congreso.

Entre las medidas planteadas se encuentra establecer límites al presupuesto que los congresos estatales pueden destinar a los diputados locales, con el fin de evitar grandes diferencias en los recursos que reciben.

La presidenta también cuestionó que algunos funcionarios municipales perciban ingresos muy altos si se suman bonos y apoyos adicionales. Como ejemplo, señaló casos en los que regidores tienen salarios formales de 20 mil pesos, pero terminan recibiendo hasta 500 mil pesos mensuales por diferentes compensaciones.

Otro punto de la iniciativa busca reducir el número de regidores y síndicos en algunos municipios, donde en ciertos casos existen decenas de estos cargos. La propuesta también plantea ampliar la participación ciudadana en consultas populares sobre temas electorales, algo que actualmente está limitado por la legislación.

Además, se contempla modificar el mecanismo de revocación de mandato, para permitir que este ejercicio se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, y no únicamente en el cuarto año como ocurre ahora. Según explicó la presidenta, los recursos que se ahorren con estas medidas permanecerían en los estados, con la intención de que se utilicen en necesidades locales como agua, drenaje o mantenimiento urbano.

Fuente: Tribuna del Yaqui