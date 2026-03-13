Regidores de Cajeme opinan sobre posible reducción de ediles; piden analizar mejor

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, exhibiera durante su conferencia 'La Mañanera del Pueblo' a los municipios con más regidores del país, siendo el de Cajeme uno de ellos, los ediles dieron a conocer su reacción.

Regidoras y regidores del municipio de Cajeme opinaron sobre el llamado Plan B o Reforma Electoral, que busca reducir gastos reduciendo los cabildos. Cabe señalar que la actual administración cuenta con 20 de ellos.

Requiere análisis

Adriana Torres de la Huerta manifestó que apoya cualquier propuesta que busque revisar la integración de los cabildos y reducir costos, pero en base a análisis responsable y a evidencias.

Estoy a favor de que los recursos públicos sean mejor utilizados, pero la eficiencia no puede medirse solo por cuántos cargos se eliminan, sino mejorando realmente el funcionamiento de las instituciones y su capacidad de resultados", comentó.

Torres de la Huerta opinó que las reformas en materia electoral y de representación deben cuidar el uso responsable del presupuesto y la pluralidad y representación dentro de los Ayuntamientos.

Por su parte, el regidor Édgar Gutiérrez Lara señaló que no se requiere de una gran cantidad de regidores para la integración de un buen Ayuntamiento.

Me parece bien que sea dependiendo de los distritos locales, por ejemplo, tres regidores por cada distrito y un coordinador, o sea, 10 regidores, pero que realmente vengan a atender a la ciudadanía en sus cubículos, que es lo más importante", señaló.

Al respecto, la regidora Mirna López añadió que se debe estudiar a fondo esa reforma que contempla ajustes en el tamaño de los cabildos y su posible reducción.

Considero que debe centrarse en fortalecer la representación ciudadana y no únicamente en una reducción de números, pues en Cabildo se construyen los acuerdos de una vida municipal, donde se aprueban reglamentos, presupuestos y políticas públicas que impactan a las familias", apuntó.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que muchos de esos puestos no son necesarios y representan una carga financiera para los Ayuntamientos, considerando que, en muchos casos, se utilizan como pago de cuotas partidistas.

Cifra

21

Regidores contempla el Ayuntamiento de Cajeme; sin embargo, en esta administración son 20.

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Fuente: Tribuna del Yaqui