Se suma Sonora al programa 'Viernes Muy Mexicano' para impulsar productos locales

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño lanzó en la entidad el programa nacional 'Viernes Muy Mexicano', encaminado a la promoción y consumo de productos regionales y típicos, además de generar mayores ingresos para los productores locales.

El programa presentado por el mandatario estatal, junto a representantes de cámaras empresariales en Sonora y nacionales, tiene el objetivo de promover el consumo, los precios y las marcas locales y regionales para el público de Sonora y que tenga mayor ingreso económico.

Durazo Montaño, acompañado por Octavio de la Torre, dirigente nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), señaló que es una propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para defender el mercado interno y promover el consumo de los artesanos, empresarios y productores regionales.

El gobernador dijo que en Sonora se tienen marcas que pueden destacar a nivel nacional y mundial por la calidad de sus productos y servicios, que se beneficiarán con la promoción interna, como la ha impulsado desde el primer día de su administración.

El comerciante es muy importante en la vida de nuestra comunidad; creo que espacios de vinculación como este pueden permitirnos aprovechar óptimamente todo su potencial, representan una vertiente fundamental de la economía del estado de Sonora, y es corresponsabilidad del Gobierno del Estado facilitar el desempeño de la función económica que ustedes cumplen en nuestra sociedad", afirmó.

En la misma presentación del programa, se reconoció la trayectoria de 10 empresas y negocios que a lo largo de los años perduran en el mercado regional y que siguen poniendo el nombre de Sonora en alto.

Bajo el liderazgo de nuestro Gobernador @AlfonsoDurazo, en Sonora fortalecemos la economía local, generamos oportunidades reales de crecimiento e implementamos estrategias que contribuyan a los comerciosuD83EuDEF1uD83CuDFFD?uD83EuDEF2uD83CuDFFB



Hoy presentamos la iniciativa “Viernes Muy Mexicano”, impulsada por… pic.twitter.com/GC0OG6d8JM — Roberto Gradillas (@gradillasrob) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui