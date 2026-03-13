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Fraude por Internet

SSPC Sonora alerta por nuevo fraude digital que ofrece dinero por 'likes' en redes sociales; así te estafan

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sonora, por medio de la Unidad Cibernética, alerta sobre una nueva modalidad de fraude, principalmente por WhatsApp y Telegram

SSPC Sonora alerta por nuevo fraude digital que ofrece dinero por 'likes' en redes sociales; así te estafan
Alerta SSPC Sonora por fraude digital que ofrece dinero por 'likes' en redes sociales Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sonora (SSPC), por medio de la Unidad Cibernética, alerta a la ciudadanía en general sobre una nueva modalidad de fraude que está sucediendo principalmente por WhatsApp y Telegram.

En este esquema, los delincuentes ofrecen 'ganancias' por hacer tareas simples en las redes sociales, como dar me gusta, seguir cuentas en diferentes redes sociales o ver videos en plataformas como TikTok.  Los embaucadores presentan la actividad como un 'trabajo en línea' o un 'programa de marketing digital'.

Alerta SSPC Sonora por fraude digital que ofrece dinero por 'likes' en redes sociales
Alerta SSPC Sonora por fraude digital que ofrece dinero por 'likes' en redes sociales

La fusión a realizar son tareas sencillas para generar la confianza e incluso pueden mandar pagos iniciales; sin embargo, después informan que para generar una ganancia mayor es necesario realizar transferencias o depósitos. Una vez realizado el pago, los delincuentes dejan de responder o continúan solicitando más dinero sin entregar las ganancias prometidas.

Por su parte, la Unidad Cibernética recomienda desconfiar de ofertas de empleo o ingresos fáciles en redes sociales, especialmente cuando se solicitan pagos o transferencias previas para la activación de ganancias. Además, aconseja no compartir datos personales ni bancarios, evitar ingresar a enlaces enviados por desconocidos y la verificación de cualquier oferta laboral en sitios oficiales.

La SSPC Sonora invita a la ciudadanía a mantenerse alerta; para la orientación o reportar este tipo de incidentes, pueden comunicarse con la Unidad Cibernética al 800 772 42 37 o al correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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