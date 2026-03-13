SSPC Sonora alerta por nuevo fraude digital que ofrece dinero por 'likes' en redes sociales; así te estafan

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sonora (SSPC), por medio de la Unidad Cibernética, alerta a la ciudadanía en general sobre una nueva modalidad de fraude que está sucediendo principalmente por WhatsApp y Telegram.

En este esquema, los delincuentes ofrecen 'ganancias' por hacer tareas simples en las redes sociales, como dar me gusta, seguir cuentas en diferentes redes sociales o ver videos en plataformas como TikTok. Los embaucadores presentan la actividad como un 'trabajo en línea' o un 'programa de marketing digital'.

Alerta SSPC Sonora por fraude digital que ofrece dinero por 'likes' en redes sociales

La fusión a realizar son tareas sencillas para generar la confianza e incluso pueden mandar pagos iniciales; sin embargo, después informan que para generar una ganancia mayor es necesario realizar transferencias o depósitos. Una vez realizado el pago, los delincuentes dejan de responder o continúan solicitando más dinero sin entregar las ganancias prometidas.

Por su parte, la Unidad Cibernética recomienda desconfiar de ofertas de empleo o ingresos fáciles en redes sociales, especialmente cuando se solicitan pagos o transferencias previas para la activación de ganancias. Además, aconseja no compartir datos personales ni bancarios, evitar ingresar a enlaces enviados por desconocidos y la verificación de cualquier oferta laboral en sitios oficiales.

La SSPC Sonora invita a la ciudadanía a mantenerse alerta; para la orientación o reportar este tipo de incidentes, pueden comunicarse con la Unidad Cibernética al 800 772 42 37 o al correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx .

La División de Proximidad Ciudadana de la PESP llevó el programa Promotores por la Paz a la Asociación Scouts en Hermosillo, compartiendo información preventiva y de seguridad con 92 niñas y niños del Grupo 10 Superación, fomentando valores y cultura de paz.#SSPCSonora pic.twitter.com/FSBVQZKanB — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui