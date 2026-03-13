'Toño' Astiazarán anuncia dos nuevas estaciones de Bomberos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, anunció la construcción de dos nuevas estaciones del Departamento de Bomberos en la ciudad, luego de 18 años sin que se edificara una nueva instalación en el área urbana del municipio.

El alcalde explicó que ambos proyectos se desarrollarán en espacios que ya se tienen destinados para este propósito y que permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en distintos sectores de la capital sonorense.

Detalló que una de las nuevas estaciones se ubicará al poniente de la ciudad, sobre el bulevar Quiroga, lo que permitirá atender con mayor rapidez zonas como La Choya y Los Arroyos. La segunda se proyecta al norte de Hermosillo, sobre el bulevar Enrique Mazón, con el objetivo de fortalecer la cobertura en ese sector.

Antonio Astiazarán anuncia dos nuevas estaciones de Bomberos en Hermosillo

Astiazarán Gutiérrez destacó que estas acciones buscan reforzar la infraestructura y capacidad operativa del Departamento de Bomberos, además de mejorar los tiempos de respuesta ante llamados de emergencia.

Asimismo, confirmó que ya inició la construcción del primer centro de entrenamiento para el personal de Bomberos de Hermosillo, un espacio que permitirá fortalecer la capacitación técnica de los elementos y elevar la calidad del servicio que brindan a la ciudadanía.

El anuncio se realizó durante el Foro Internacional de Bomberos Hermosillo 2026, realizado del 10 al 13 de marzo, en el que participaron 20 cuerpos de bomberos provenientes de 18 municipios de Sonora y de 15 entidades del país.

Durante el encuentro se desarrollaron conferencias, talleres y espacios de intercambio de experiencias enfocados en mejorar la preparación, la ética del servicio y las estrategias de atención a emergencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui

