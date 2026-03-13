(VIDEO) La Cura Fest: Así se ven encendidas las pantallas del escenario Tecate Light

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, el festival de música organizado por Carín León, está a punto de hacer historia en la ExpoGan Sonora. En un emocionante avance, durante las primeras horas de ayer viernes se realizó el primer encendido de las pantallas del escenario Tecate Light, el espacio principal del evento que se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de marzo.

Durante la madrugada, el equipo de montaje comenzó con las pruebas de luces y sonido para asegurarse de que todo salga perfecto durante la presentación del magno festival. En esta 'Primera cita' se observaron dos pantallas gigantes a los lados del escenario, listas para proyectar los momentos más emocionantes del show.

El escenario Tecate Light es uno de los más impresionantes que se han visto en la región, y promete ser el marco perfecto para que los artistas brillen. La Cura Fest contará con un cartel estelar que incluye a Carín León, Alejandro Sanz, Kany García, Grupo Frontera y Midland, entre otros.

Experiencia completa

La ExpoGan Sonora transformó sus instalaciones para recibir a los artistas de La Cura Fest, el festival de música más esperado del año. En redes sociales ya circulan fotos del escenario principal, que se ubicará al fondo del recinto y se denomina Tecate Light.

Otro de los espacios que se observan en las imágenes es el escenario Rodeo y el bar El Huitlacoche; lo da a entender que todo el festival será una experiencia inmersiva y única, con un repertorio musical que reúne a artistas de gran renombre junto a Carín León, quien presenta su visión de Hermosillo y el estado de Sonora. Además de la música, el festival contará con la presencia de influencers como Tony Aguirre, El Chatz, El Larry, los Kakamas show, entre otros.

La Cura Fest: Así se ven encendidas las pantallas del escenario Tecate Light

Fuente: Tribuna del Yaqui