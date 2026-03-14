Alerta riesgo en Sam's incendiado de Hermosillo; Canaco pide acelerar peritajes en la zona

Hermosillo, Sonora.- La situación que se guarda aún sobre lo ocurrido en la tienda Sams en el Paseo Río Sonora, es un tema que sigue generando diversos puntos de vista.

Primeramente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que realizará la entrega del inmueble del Sam’s Club que se incendió la madrugada del 12 de febrero en Hermosillo. La decisión se tomó tras recibir un dictamen de ingeniería estructural que determinó daños severos e irreversibles en el edificio, lo que impide el ingreso seguro de personal pericial.

Ante ello, se notificará a Protección Civil para entregar el inmueble al particular, permitir su desmontaje y el retiro de escombros, así como de otros materiales que ahí se encuentren.

Alerta riesgo en Sam’s de Hermosillo: Canaco pide acelerar peritajes en la zona

Por otra parte, Javier Gerardo Moreno Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Hermosillo, señaló que a un mes del incendio el edificio continúa acordonado y con residuos en su interior, lo que ha generado malos olores y presencia de moscas en el sector Vado del Río.

Aunque no existen quejas formales, comerciantes y personas que transitan por la zona han manifestado inconformidad, ya que el estado del inmueble proyecta malos olores y una mala imagen en uno de los corredores comerciales más transitados de la ciudad", contó.

Alerta riesgo en Sam’s de Hermosillo: Canaco pide acelerar peritajes en la zona

Moreno Durán explicó que en esa zona operan restaurantes, hoteles, plazas comerciales y diversos establecimientos que dependen del flujo constante de clientes, por lo que la permanencia del inmueble sin retirar escombros puede afectar la percepción del área y reducir la afluencia de visitantes.

Por ello, el dirigente empresarial hizo un llamado a las autoridades para que se agilicen los procesos y se atienda la situación lo antes posible, de manera que se retiren los restos del edificio y se recupere el entorno urbano y comercial del sector.

Alerta riesgo en Sam’s de Hermosillo: Canaco pide acelerar peritajes en la zona

Fuente: Tribuna del Yaqui