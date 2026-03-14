Buscan pescar al Más Grande con Maja desde San Carlos, Sonora

San Carlos, Sonora.- A las 6:00 de la mañana de este sábado dio inicio el torneo de pesca 'Maja el Grande', uno de los eventos deportivos más esperados por la comunidad de pescadores en la región. Desde temprana hora, las embarcaciones zarparon desde Marinaterra con el objetivo de capturar las especies más grandes de Jurel Yellowtail.

El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los participantes, quienes llegaron acompañados de familiares y equipos de apoyo para formar parte de esta jornada que combina deporte, convivencia y turismo. Este torneo busca fomentar la pesca deportiva responsable y fortalecer la actividad turística en el destino.

El torneo de pesca 'Maja el Grande', que se está desarrollando en San Carlos, reúne a embarcaciones locales y visitantes en una jornada de competencia, camaradería y disfrute del mar, con 35 embarcaciones de diferentes lugares del país compitiendo por ser los más grandes.

Los participantes de diferentes edades están compitiendo respetando las normas de pesca responsable establecidas por los organizadores, convirtiendo el evento en una fiesta en donde más tarde se conocerá a los ganadores que se harán acreedores a los premios que se tienen preparados en el evento sin precedentes y que se perfila para ser uno de los favoritos de la región.

Este torneo se vive como una fiesta del deporte de aventura, donde el respeto por el ecosistema y la promoción del turismo náutico se combinan, destacando la belleza de la bahía de San Carlos y el compromiso de pescadores.

Por lo pronto, al muelle de Marinaterra van llegando familiares y amigos de los participantes para iniciar una fiesta que culminará por la noche, luego del pesaje y medición de los ejemplares capturados, así como la premiación a los primeros lugares que se llevarán los reconocimientos en efectivo.

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Fuente: Tribuna del Yaqui