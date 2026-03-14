Ciudad Obregón moderniza su complejo turístico con nueva rueda de la fortuna y más atracciones; llegan nuevos juegos

Ciudad Obregón, Sonora.- Con motivo de los trabajos de modernización del complejo turístico del municipio de Cajeme, conformado por el Parque Infantil, la Laguna del Náinari y el deportivo Álvaro Obregón, ayer por la mañana se reportó la llegada de nuevos juegos mecánicos.

Se trata, al parecer, de la nueva rueda de la fortuna, uno de los principales atractivos con los que cuenta el mencionado espacio recreativo y cuya instalación podría iniciar en las próximas horas.

Como parte de los trabajos de modernización y mejoramiento del Parque Infantil Ostimuri, se pretende instalar nuevas atracciones en el inmueble, que coadyuven al entretenimiento de las familias y que el lugar sea más llamativo para quienes lo visitan.

Llegan más atracciones para la modernización del Parque Infantil

Además, se tiene contemplado llevar a cabo trabajos de ampliación de la alberca, la rehabilitación del tobogán, así como la instalación de pasto sintético en diferentes áreas, colocación de techo y construcción de escaleras. De acuerdo a la información que anteriormente han externado las autoridades, como parte de las nuevas atracciones se contempla la instalación de atracciones renovadas como los carritos chocones, las tazas chinas y el barco vikingo.

En diferentes ocasiones, las autoridades han dado a conocer que estos trabajos comprenden una primera etapa de la rehabilitación del mencionado complejo turístico de Cajeme y forman parte de las acciones contempladas dentro del programa de atención a las causas que generan violencia e inseguridad, el cual considera que, ofreciendo espacios de sano esparcimiento y entretenimiento a los habitantes del municipio, se pueden reducir los índices delictivos.

Hasta el momento, según lo externo en una de sus últimas visitas al municipio, el gobernador Alfonso Durazo Montaño pudo atestiguar el avance de los trabajos que se realizan en dichos lugares, los mismos que presentan un avance superior al 70 por ciento de acuerdo al mandatario estatal.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ha reiterado que este espacio será de suma importancia en materia de las acciones que ha emprendido su gobierno en lo que respecta a la construcción del tejido social.

Fuente: Tribuna del Yaqui