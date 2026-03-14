CLIMA en Sonora SÁBADO 14 de marzo: Empieza fresco, termina CALUROSO y con ráfagas de viento

Hermosillo, Sonora.- Como cada día, este inicio de fin de semana, sábado 14 de marzo de 2026, es importante que antes de comenzar tu rutina revises el clima en el estado de Sonora. De esta manera evitarás contratiempos y podrás realizar tus actividades de la mejor manera. Es fundamental aclarar que el día arrancará fresco y nublado, aunque con temperaturas superiores a los 27 grados centígrados.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la jornada, sin probabilidad de lluvia, ya que por la mañana el ambiente seguirá fresco y frío en zonas serranas de Sonora. Sin embargo, como adelanto, se prevé que por la tarde el clima será caluroso a muy caluroso, con viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Qué se espera para cada ciudad?

Hermosillo: Comenzando con la capital del estado, la sensación térmica es de 17°, con temperaturas máximas de 35° y mínimas de 16°. Se recomienda portar un termo con agua y, en caso de caminar distancias largas, no olvidar una sombrilla para protegerse de los intensos rayos del Sol.

Clima en Sonora

San Luis Río Colorado: La jornada se presenta con una sensación térmica de 17°, temperaturas máximas de 34° y mínimas de 16°.

Ciudad Obregón: Actualmente soleado, con sensación térmica de 14°, máximas de 33° y mínimas de 13°. Se pronostica que a media mañana el cielo se nublará ligeramente, aunque por la tarde no se prevén lluvias, pudiendo permanecer bastante nublado. Por lo tanto, quienes al ser fin de semana quieran aprovechar el Sol para salir en familia deberían hacerlo entre las 7:00 y las 17:00 horas.

En el resto de las localidades, Puerto Peñasco inicia con sensación térmica de 20°, cielo soleado y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 24°, con mínimas de 18°. Sonoyta presenta un día parcialmente soleado y ligera nubosidad, con máxima de 32° y mínima de 15°. En Caborca, el cielo estará parcialmente nublado, con quizás temperaturas máximas de 34° y mínimas de 15°.

¿Qué sucede en otras ciudades?

Nogales amaneció algo nublado, con máxima de 27° y mínima de 9°. Magdalena de Kino, ubicada cerca, presenta mayor calor, con máximas de 31° y mínimas de 14°. Agua Prieta muestra una situación más tranquila, con 29° de máxima y 11° de mínima. En Nacozari de García, el día inicia con máximo de 26° y mínimo de 12°, mientras que Villa Pesqueira registra 30° como máxima y 16° como mínima. Finalmente, Arivechi alcanzará 33°, Huatabampo 31° y Guaymas 27° como máxima del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui