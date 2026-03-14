Clima este 14 de marzo en Sonora: Seguirán las noches y madrugadas frescas en toda la entidad

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado traerá condiciones atmosféricas relativamente estables en gran parte del noroeste de México, aunque diversos sistemas meteorológicos continúan influyendo en el comportamiento del clima a nivel nacional. Mientras en otras regiones del país se prevén lluvias, fuertes rachas de viento e incluso la llegada de un nuevo frente frío, en Sonora el escenario estará marcado principalmente por cambios de temperatura entre el día y la madrugada, además de presencia de viento moderado.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones durante las próximas horas estarán determinadas por la interacción de distintos sistemas en el territorio mexicano, lo que provocará contrastes importantes entre regiones. En el caso de Sonora, aunque no se esperan lluvias durante la noche ni en la madrugada del domingo, sí se prevén cambios térmicos notorios y rachas de viento en algunas zonas.

Ambiente nocturno en Sonora

Durante la noche de este sábado, el estado mantendrá un ambiente mayormente estable, con cielo parcialmente despejado en la mayor parte del territorio. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente después de la puesta del sol, generando un ambiente fresco a templado en ciudades del sur y centro de la entidad, mientras que en zonas rurales y del norte el enfriamiento será más marcado.

En municipios del sur, como los ubicados en el Valle del Yaqui y regiones cercanas, el ambiente nocturno será templado, aunque conforme avance la madrugada el termómetro descenderá hacia valores más frescos. La ausencia de nubosidad significativa permitirá que el enfriamiento sea más perceptible durante las primeras horas del domingo.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h; asimismo, en entidades del noroeste y norte se prevén rachas de viento de 30 hasta 80 km/h ?? pic.twitter.com/ooTpyJo8S9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2026

Frío durante la madrugada

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico para Sonora será el descenso de temperatura en zonas montañosas. Para la madrugada del domingo 15 de marzo, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas, condiciones que podrían favorecer la formación de heladas. Este escenario se presentará principalmente en regiones elevadas del norte y oriente del estado, donde el aire frío se acumula con mayor facilidad durante la noche.

En estas áreas, el frío podría sentirse con mayor intensidad en comunidades rurales y carreteras cercanas a la sierra. En contraste, en zonas urbanas del centro y sur del estado el ambiente será fresco, sin llegar a valores extremos, aunque con temperaturas claramente más bajas que las registradas durante la tarde.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias fuertes en entidades del sureste de #México y la #PenínsulaDeYucatán. Más información en ??https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/RRP5JQLH67 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2026

Viento moderado durante la noche

Otro factor a considerar será la presencia de viento. Para Sonora se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de cuarenta a 60 kilómetros por hora, lo que podría generar momentos de sensación térmica más fresca durante la noche. Estas rachas no representan condiciones severas, pero sí podrían provocar levantamiento de polvo en áreas abiertas o carreteras del estado, especialmente en regiones desérticas.

Calor durante el domingo

Aunque la madrugada será fría en algunas zonas, el contraste térmico volverá a sentirse durante el domingo por la tarde. El pronóstico indica que el sur de Sonora alcanzará temperaturas máximas entre 35 y 40 grados Celsius. Esto significa que el estado continuará con jornadas cálidas en horas diurnas, especialmente en regiones del sur, mientras que el norte y las zonas serranas presentarán temperaturas más moderadas.

Ayer, las #Temperaturas más altas a nivel nacional (de 40 grados #Celsius y superiores), se registraron en regiones de #Guerrero. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ??https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/UKZn9nnahP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 14, 2026

Clima en el resto del país

A nivel nacional, distintos fenómenos meteorológicos estarán influyendo en el clima durante las próximas horas. Una línea seca sobre Coahuila, en interacción con una vaguada en altura, provocará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua y de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, con posibilidad de tolvaneras. Además, se presentará un evento de surada con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se pronostican lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otra parte, canales de baja presión combinados con humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz.

En tanto, se esperan lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco, algunas de las cuales podrían presentarse con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para la tarde del domingo, un nuevo frente frío ingresará al norte del país, generando fuertes rachas de viento en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Tamaulipas. Durante las primeras horas del lunes también podría iniciar un evento de 'Norte' intenso en el litoral tamaulipeco.

Finalmente, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en estados del noroeste como Durango, Sinaloa y Nayarit esta condición comenzará a finalizar.

Fuente: Tribuna del Yaqui