CLIMA Hermosillo HOY sábado 14 de marzo: Inicia fresco y nublado, pero la tarde traerá calor y sol

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 14 de marzo de 2026, el día ya comenzó y con ello dieron inicio las actividades, por lo que resulta muy importante consultar el clima para evitar contratiempos que puedan afectar su agenda. En esta ocasión nos enfocaremos exclusivamente en la ciudad de Hermosillo, donde la mañana arrancó nublada, aunque poco a poco saldrá el Sol para luego volver a ocultarse.

Es fundamental considerar que ante estos cambios tan bruscos es necesario ser previsores: lleve consigo un termo con agua y, si va a caminar hacia su destino, no olvide portar una sombrilla para minimizar la exposición directa al Sol. De igual forma, es indispensable aplicarse protector solar, algo que nunca debe omitirse, ya que cada día aumentan los riesgos de enfermedades en la piel.

¿Cómo estará el clima hoy en la capital de Sonora?

Para comenzar, se espera un día mayormente soleado, con temperaturas alrededor de los 23°C; a las 8:00 horas se registraban 18°C. Hacia la tarde, el cielo presentará nubes y claros, con temperaturas aproximadas de 33°C, mientras que ya entrada la noche se mantendrán nubes y claros con máximas cercanas a los 26°C. Asimismo, se prevén vientos del suroeste a lo largo de la jornada, con una velocidad media de 8 km/h.

Es importante destacar que esta información refleja únicamente lo pronosticado hasta hoy; en unas horas más, en TRIBUNA, se actualizará la previsión, ya que existe la posibilidad de que los datos varíen. Por ello, siempre es recomendable seguir las indicaciones de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los reportes del portal meteorológico Meteored.mx.

En la mañana

Temperatura: 18°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0%

En la tarde

Temperatura: 34°C Cielo: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0%

En términos generales, se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región, con ambiente fresco y frío en las zonas serranas de Sonora por la mañana. Durante la tarde, el clima será caluroso a muy caluroso, mientras que la onda de calor prevalecerá en el centro y sur de Sinaloa. Los vientos soplarán del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h tanto en Sonora como en Sinaloa. Con esta información, ya estás listo para disfrutar del resto de este inicio de fin de semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui