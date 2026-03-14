Concluye con gran éxito la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 en San Carlos

San Carlos, Sonora.- La Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (FEMECI) llegó a su fin con la ceremonia de premiación y clausura, organizada por el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y Turismo y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), en colaboración con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología A.C. El evento se celebró en San Carlos y contó con la participación de más de 600 personas, entre estudiantes, evaluadores, asesores y autoridades de diversas partes del país.

Durante tres días, los participantes presentaron proyectos en diversas categorías del conocimiento, tanto a nivel medio superior como superior. En la ceremonia de clausura se premió a los tres primeros lugares de cada categoría, destacando aspectos como la creatividad, el rigor científico y el potencial innovador de los proyectos.

Cierran la FEMECI 2026 con premiación

Además, también se dieron a conocer los proyectos seleccionados para representar a México en la International Science and Engineering Fair (ISEF), una de las competencias internacionales más relevantes para la ciencia juvenil a nivel mundial.

Por otro lado, la delegación de Sonora obtuvo resultados destacados dentro de la competencia nacional, logrando el primer lugar en la categoría de Ciencias Ambientales en nivel superior y el tercer lugar en la categoría de Sistemas Informativos en nivel medio superior.

Fuente: Tribuna del Yaqui.