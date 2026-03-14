San Luis Río Colorado, Sonora.- Con la finalidad de fortalecer la seguridad, la recuperación de espacios públicos y la movilidad urbana, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto 'Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura', convirtiendo a esta ciudad en la primera del país en inaugurar esta obra estratégica a nivel nacional.

El mandatario estatal, junto a Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, y el alcalde César Iván Sandoval Gámez, mencionó que este proyecto forma parte de las acciones que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al Gobierno de Sonora para mejorar la iluminación y la imagen urbana, al mismo tiempo que busca brindar entornos más seguros y dignos para las familias sonorenses, mediante infraestructura que favorezca la convivencia social y reduzca zonas de riesgo en la vía pública.

Entrega Alfonso Durazo el primer 'Sendero Seguro' del país en San Luis Río Colorado

Este programa consiste en la instalación de 40 kilómetros de luminarias LED en vialidades clave de la ciudad, con una inversión de 50 millones de pesos. La obra fue desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

Quiero decir a ustedes que es el primer Sendero Seguro que se inaugura a nivel nacional. Que inicia en San Luis Río Colorado e iniciamos con 40 kilómetros de luminarias en una primera etapa, y como ya se mencionó, vienen dos etapas adicionales. Los Senderos Seguros que ponemos hoy en marcha van a ser una contribución muy importante a la seguridad, pero sobre todo a la tranquilidad de las familias", mencionó Durazo.

Entrega Alfonso Durazo el primer 'Sendero Seguro' del país en San Luis Río Colorado

Entre las acciones realizadas se incluyen la sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED de 150 y 100 watts, instalación de 2,447 luminarias en 1,093 bases de distintos tamaños, colocación de bases de medición conectadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la intervención artística con 10 murales, que suman 1,200 metros cuadrados, representativos de la identidad regional.

Las vialidades beneficiadas en esta primera etapa comprenden la avenida Nuevo León (de calle 2 a calle 47); avenida Revolución (de calle 2 a calle 47); avenida Libertad (de calle 2 a calle 26); calle 47 (de avenida Libertad a avenida Nuevo León); bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo de la caseta del Puente Río Colorado a la carretera del Valle, mejorando significativamente la iluminación y la seguridad de estas zonas.

Entrega Alfonso Durazo el primer 'Sendero Seguro' del país en San Luis Río Colorado

En el evento, el gobernador Durazo Montaño resaltó que la iluminación y recuperación de espacios públicos son clave para fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de la comunidad, especialmente para mujeres, niños, jóvenes y familias que circulan a diario por estas vialidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui