Gobierno de Sonora y Ayuntamiento de Arizpe firman convenio para ofrecer educación media superior

Arizpe, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Arizpe para ofrecer la oferta educativa del ISEA en modalidad abierta a trabajadores municipales y a la población general de 15 años en adelante.

Convenio entre el Gobierno de Sonora y Arizpe

La firma del convenio se llevó a cabo entre la directora general del ISEA, María Engracia Carrazco Valenzuela, y la presidenta municipal de Arizpe, Dulce Griselda Alvarado Morales.

Con este acuerdo, se busca beneficiar a los residentes de la región que deseen iniciar, continuar o concluir la preparatoria a través del modelo educativo Plan Tradicional/33 de Prepa-ISEA, el cual ofrece flexibilidad para ajustarse a las necesidades de los estudiantes. Este modelo está diseñado para quienes requieren una opción educativa que les permita compatibilizar sus estudios con sus actividades diarias.

Arizpe y Gobierno de Sonora firman convenio

La firma del convenio también estuvo acompañada por la entrega de Becas Benito Juárez para educación media superior a jóvenes y adultos de Arizpe que ya se habían inscrito a la Prepa ISEA.

Fuente: Tribuna del Yaqui