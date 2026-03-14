Gobierno de Sonora y Ayuntamiento de Arizpe firman convenio para ofrecer educación media superior

Arizpe, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Arizpe para ofrecer la oferta educativa del ISEA en modalidad abierta a trabajadores municipales y a la población general de 15 años en adelante.
La firma del convenio se llevó a cabo entre la directora general del ISEA, María Engracia Carrazco Valenzuela, y la presidenta municipal de Arizpe, Dulce Griselda Alvarado Morales.
Con este acuerdo, se busca beneficiar a los residentes de la región que deseen iniciar, continuar o concluir la preparatoria a través del modelo educativo Plan Tradicional/33 de Prepa-ISEA, el cual ofrece flexibilidad para ajustarse a las necesidades de los estudiantes. Este modelo está diseñado para quienes requieren una opción educativa que les permita compatibilizar sus estudios con sus actividades diarias.
La firma del convenio también estuvo acompañada por la entrega de Becas Benito Juárez para educación media superior a jóvenes y adultos de Arizpe que ya se habían inscrito a la Prepa ISEA.
Fuente: Tribuna del Yaqui