Ciudad Obregón, Sonora.- Lo que comenzó como una idea con más dudas que certezas, hoy es un emprendimiento en crecimiento que combina tradición e innovación. Originaria de Suaqui Grande y orgullosamente sonorense, Sofía Vázquez Hurtado, emprendedora, decidió darle un giro distinto a uno de los productos más representativos del estado: el bacanora.

"Quise hacer algo nuevo para demostrar nuestra cultura sonorense", comparte Vázquez Hurtado, pionera en la elaboración de helados o hielitos de sabor con bacanora. El bacanora que utiliza es producido en su tierra natal y, a partir de ahí, comenzó a experimentar sabores hasta consolidar una propuesta original y atractiva.

El camino no estuvo libre de temores. Como en todo emprendimiento, existía la incertidumbre de si el producto sería aceptado. Sin embargo, la respuesta superó las expectativas. La joven emprendedora destaca que durante el mes de diciembre, cuando muchos le advertían que el frío frenaría las ventas, ocurrió lo contrario: fue el mes más fuerte, impulsado por el buen clima y la curiosidad de los clientes.

Helados con alma sonorense: Bacanora artesanal es reinventado por Sofía Vázquez

Los puntos de venta

Agregó que actualmente cuentan con dos puntos de venta, uno en Esperanza y otro en Ciudad Obregón, además de atención en su propio domicilio. Entre los sabores destacan piña colada, mazapán, jamaica, tamarindo, café, ciruela y opciones de temporada como mango y mango con chile. El crecimiento también los llevó a comercializar el bacanora en botella, ya que muchos clientes comenzaron a pedirlo por separado. Actualmente ofrecen presentaciones individuales, de litro y paquetes para eventos. Vázquez Hurtado indica que, en un negocio, este proyecto representa identidad, orgullo y la convicción de que innovar desde las raíces puede convertirse en una historia de éxito.

Finalmente, la joven empresaria hizo un llamado a la comunidad en general y a los amantes de los dulces y postres tradicionales en particular, a buscar su producto en los diferentes puntos de venta y a que se den la oportunidad de probar una nueva opción para darle gusto al paladar.

El bacanora es un aguardiente tradicional de Sonora, elaborado artesanalmente a partir de la destilación del agave con un proceso de producción de cocción en leña de mezquite y doble destilación.

Fuente: Tribuna del Yaqui