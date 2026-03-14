Hermosillo recibe brigada 'Cerca de Ti' encabezada por la presidenta del DIF Sonora Rocío Chávez Murillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la reciente Brigada de Voluntariados Cerca de Ti, realizada en la Escuela Santiago Felipe Xicoténcatl, en Hermosillo, estuvo presente la presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, Rocío Chávez Murillo, quien entre sus actividades recorrió los módulos de atención e hizo un llamado a seguir trabajando en equipo por el bienestar de las familias de la colonia Adolfo López Mateos y sectores aledaños.

Entre los objetivos prioritarios, según indicó DIF Sonora, se encuentran brindar atención directa en materia de salud, asistencia social y gestión de trámites. De igual manera, se contó con la participación de la directora general de DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, quien se comprometió a continuar impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses mediante programas y servicios que benefician a niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

¿En qué consistió la jornada?

En general, durante la jornada se ofrecieron consultas generales y pediátricas, vacunación, examen de Papanicolaou, así como esterilización y vacunación canina y felina. También se brindó la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, credenciales para transporte urbano y exámenes de la vista. Además, se entregaron prendas de vestir, calzado, paquetes alimentarios, productos de higiene y artículos para el hogar.

Rocío Chávez Murillo

En materia de servicios personales, también se ofrecieron cortes de cabello para cualquier asistente que acudiera al módulo. Por otra parte, para quienes buscaban oportunidades laborales se instaló un espacio que funcionó como bolsa de trabajo. En el ámbito educativo, igualmente se brindó orientación a estudiantes interesados en obtener apoyos para su formación, mediante la gestión de trámites de becas.

Aunque parezca un truco de edición, se trata de una variante genética uD83EuDDEC poco común que ha dejado a los guías y turistas sin palabras. pic.twitter.com/2HBOYesoC1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 14, 2026

Asimismo, participó en dicha jornada el voluntariado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), encabezado actualmente por su titular, Sofía Meraz, junto con su equipo de colaboradores y colaboradoras. De acuerdo con información oficial, ellos se encargaron de llevar atención médica, ropa y otros apoyos a las familias del sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui