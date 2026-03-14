Historia de vida: Martín Castañeda, un forjador de talento musical en el sur de Sonora

Navojoa, Sonora.- Fue en el año de 1997 cuando un joven músico entró al mundo de la docencia, sin imaginar que años después su pasión y vocación por la enseñanza le permitiría formar a múltiples generaciones de músicos, e incluso convertirse en un referente de las bandas musicales estudiantiles en la región del Mayo.

Se trata del profesor Martín Castañeda Valenzuela, quien con casi 30 años de trayectoria ha formado desde cero a bandas musicales estudiantiles como la secundaria técnica número 67, colegio Santa Fe, Real de Álamos y actualmente la secundaria técnica número 55 en Navojoa.

Castañeda Valenzuela entró a la enseñanza musical por invitación del histórico profesor de música en Navojoa, Romeo Gómez Aguilar, quien notó en él un don para transmitir su pasión musical hacia los más jóvenes.

El me empezó a enseñar los instrumentos y a compartir el conocimiento; con su enseñanza y didáctica he podido enseñarles todo a los muchachos y, al ver cómo aprenden a tocar los instrumentos, me motiva cada día más", afirmó.

Fue en la secundaria técnica número 67 donde permaneció más de 21 años al frente de la banda musical, lo cual le ha permitido forjar a reconocidos músicos de la región, quienes hoy integran bandas como 'Rancho Alegre', 'Los Del Río', 'Banda Auténtica', entre otras más.

Por ello, próximamente formará la Banda Musical Juvenil de Navojoa, la cual servirá como un auténtico semillero de talento para los niños y jóvenes de la localidad.

Hay varios exalumnos que son músicos profesionales, a los cuales les mando un gran saludo y siento una gran satisfacción de verlos trabajar… El mensaje para las nuevas generaciones es que un instrumento los va a alejar del ocio y, sobre todo, el arte de la música los transforma", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui