Los dogos que cruzaron fronteras: Conoce la historia detrás de 'Los Chonchos' en Empalme 

Empalme, Sonora.- Sus hot dogs, o mejor conocidos como dogos, son, desde hace muchos años, de los preferidos de Empalme, porque aparte de su buen sabor, se caracterizan por su buen tamaño, pues quien o quienes acuden a comprarle muy raramente se comen dos, pues con uno ya quedan satisfechos.

No por nada los hot dogs de Ricardo Sánchez se llaman 'Los Chonchos', muy populares no solo en la 'Ciudad Jardín', sino también en Guaymas, e incluso se escucha hablar de ellos en Cajeme, Hermosillo y hasta en Phoenix, Arizona, a donde han ido a parar buenas dotaciones que paisanos llevan a aquella ciudad.

Hace 28 años, Ricardo abrió un pequeño puesto de venta de dogos en su casa, en calle Juárez y avenida Emiliano Zapata, en la colonia Moderna, al que puso como nombre hot dog 'La Capilla', porque tiene ahí una capilla de la Virgen de Guadalupe.

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Pero al tiempo decidió cambiarle de nombre, y rebautizó el negocio como 'Los Chonchos', mote que le dio debido a lo generoso en el tamaño del pan, la salchicha y los ingredientes que les pone.

El negocio con el paso de los años creció, y hoy se pueden observar filas de clientes que van en busca de un 'choncho', sobre todo los fines de semana, que es cuando se satura el lugar. Ricardo ofrece una gran variedad de dogos, pero el más demandado es el 'choncho', aunque en realidad el resto de las presentaciones lleva el mismo pan; lo que cambia es la salchicha.

Desde que inició, hace 28 años, le ayuda su esposa Gladys Valenzuela y sus dos hijos, por lo que este exitoso negocio es 100 por ciento familiar, el cual, si bien es cierto que requiere de mucho esfuerzo y dedicación, les ha dado para vivir holgadamente

Fuente: Tribuna del Yaqui