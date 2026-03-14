Muestra de talento femenino: Celebran en Hermosillo la 8va Feria de las Mujeres

Hermosillo, Sonora.- Más de 110 emprendedoras participaron en la 8va Feria de las Mujeres organizada por el Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Dirección General de Atención a la Mujer, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y visibilizar el talento femenino.

La directora de la dependencia, Zulma Galaz Angulo, explicó que la actividad se realizó en la Plaza Alonso Vidal, en el Centro Histórico, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer durante el mes de marzo.

Puestos de venta en la 8va Feria de las Mujeres en Hermosillo

Señaló que este espacio permite a mujeres emprendedoras promover y vender sus productos, además de impulsar sus proyectos. En los stands se ofrecieron postres, bisutería, comida, ropa, libros, juguetes y artículos para mascotas.

Las actividades continuarán el 27 de marzo con la conferencia 'Ser feliz para vivir en igualdad', impartida por Aurora Aguilar en la instalación de Quinta de Anza.

Puestos de venta en la 8va Feria de las Mujeres en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui