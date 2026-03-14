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Álamos

Protección Civil refuerza estrategias para la atención a incendios forestales en el sur de Sonora

Bomberos de la región del Mayo busca prevenir futuros incendios forestales y capacitar a los elementos que se dedican a combatir el fuego para evitar alguna tragedia

Protección Civil refuerza estrategias para la atención a incendios forestales en el sur de Sonora
La Coordinación Estatal de Protección Civil en atención a incendios forestales de Sonora Foto: Internet

Álamos, Sonora.- El Ayuntamiento de Álamos, en coordinación con Protección Civil Sonora, instaló una Mesa Regional para establecer mecanismos de atención a incendios forestales.

El encuentro fue un espacio de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales, para el diseño de estrategias de prevención, detección y combate de incendios.

Rosario Corrales Palafox, secretario del Ayuntamiento de Álamos precisó que estas acciones buscan proteger los ecosistemas, salvaguardar las comunidades rurales y reducir los riesgos durante la temporada de incendios.

Es necesario reforzar la capacitación del personal operativo y promover campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía. Además de analizar medidas para optimizar los recursos disponibles y mejorar los protocolos de actuación, con el fin de responder de manera más eficiente ante cualquier siniestro que pudiera registrarse en la región", afirmó.

Las autoridades precisaron que en lo que va del año se han registrado al menos 30 conatos de incendios en Álamos; por lo que se hizo un llamado a la población a no encender fogatas, arrojar colillas de cigarros o botellas de vidrio, ya que esto pudiera provocar algún incendio.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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