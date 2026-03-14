UES firma convenio para crear el Comité de Gestión por Competencias de Cultura Física y Deporte

Hermosillo, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES) firmó el acta de integración del Comité de Gestión por Competencias de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de fortalecer la formación de estudiantes y profesionales en el ámbito deportivo.

El acuerdo fue firmado por la rectora de la UES, Martha Patricia Patiño Fierro, y la directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), María Guillermina Alvarado Moreno.

UES y Conocer crean comité para certificar competencias deportivas

En su intervención, Patiño Fierro destacó la importancia de que la UES sea sede del comité, considerando que será un espacio clave para coordinar esfuerzos entre la academia, las instituciones públicas y las organizaciones especializadas en cultura física y deporte. La rectora también mencionó que el deporte y la cultura física no solo deben entenderse como una actividad recreativa, sino también como una herramienta de salud pública y desarrollo profesional.

Por su parte, Alvarado Moreno resaltó que la certificación de competencias laborales es esencial para los estudiantes y las instituciones educativas, con el fin de proporcionar a los egresados herramientas que respalden sus capacidades y faciliten su acceso al mercado laboral. Señaló que la creación de estándares de competencia debe responder a las necesidades actuales de los sectores productivos, incluidos los de cultura física, deporte, ciberseguridad, electromovilidad, semiconductores y energías renovables.

Fuente: Tribuna del Yaqui