Hermosillo, Sonora.- Sonora se posicionó como el estado con mayor número de médicos especialistas incorporados al sistema de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, al sumar 419 contrataciones durante la Jornada de Reclutamiento 2026, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal destacó que este resultado es parte del compromiso de su administración para fortalecer los servicios médicos en la entidad, particularmente en zonas consideradas de difícil cobertura, donde la atención especializada resulta clave para mejorar la calidad de vida de la población.

Alfonso Durazo destaca que Sonora lidera contratación de médicos especialistas del IMSS en el país

De acuerdo con datos dados a conocer durante la jornada nacional de reclutamiento realizada en la Ciudad de México, Sonora encabeza la lista de estados con más médicos especialistas incorporados, seguido por Estado de México con 407, Coahuila con 351, Chihuahua con 297 y Michoacán con 283.

Durazo Montaño subrayó que la llegada de estos profesionales permitirá ampliar la capacidad de atención en hospitales y unidades médicas del estado, incluyendo el municipio de Hermosillo, además de reforzar el sistema de salud con nuevas obras de infraestructura hospitalaria.

Hemos hecho un esfuerzo sin precedente para lograr que en Sonora se cuente con atención médica especializada; a través de la contratación de más médicos de distintas especialidades fortalecemos los servicios de salud a la ciudadanía para consolidar un sistema de primer nivel en la entidad", expresó.

El proceso de contratación se realizó entre el 2 y el 11 de marzo y forma parte de una estrategia nacional que permitió la incorporación de 7 mil 400 médicos especialistas en todo el país, con el objetivo de reforzar la atención médica en regiones con mayor necesidad.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, reconoció a Sonora como la entidad con mayor número de contrataciones durante esta jornada, al señalar que la incorporación de nuevos especialistas contribuirá a mejorar la capacidad de atención en hospitales del instituto.

Por su parte, el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó la importancia de este proceso de reclutamiento para garantizar que más médicos especialistas ejerzan su profesión en distintas regiones del país donde se requiere fortalecer los servicios de salud.

Avanzamos en la construcción del nuevo hospital del IMSS en San Luis Río Colorado.



Este hospital mejorará la atención médica y acercará más y mejores servicios de salud a miles de familias del norte de Sonora.#SonoraSeTransforma #TierraDeOportunidades pic.twitter.com/xzIPCmfQG1 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui