Clima HOY en Hermosillo 15 de marzo: ¡Alerta! El CALOR subirá hasta 33°C este DOMINGO

Hermosillo, Sonora.- Si tienes planes para salir este domingo 15 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, conviene revisar antes el pronóstico del tiempo y el clima. Aunque el día comenzará con temperaturas frescas, el calor aumentará conforme avancen las horas, por lo que tomar precauciones será clave para evitar golpes de calor o exposición prolongada al sol. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal meteorológico Meteored.mx, el clima en la capital de Sonora tendrá contrastes a lo largo de la jornada, con cielo mayormente despejado, radiación solar elevada por la tarde y temperaturas que superarán los 30°C. Durante la mañana, el ambiente comenzará relativamente fresco. Alrededor de las 06:00 horas se prevén 18°C, con presencia de nubes y claros y viento ligero proveniente del noreste entre seis y 13 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Hacia las 07:00 horas la temperatura descenderá ligeramente a 17°C, manteniendo condiciones similares y un índice de radiación ultravioleta bajo. Conforme avance la mañana, el termómetro empezará a subir. Para las 08:00 horas se esperan 19°C, todavía con intervalos de nubes y claros, mientras que a las 09:00 horas el cielo se tornará completamente soleado y la temperatura alcanzará 23°C, con sensación térmica cercana a 24°C y viento del noreste entre siete y 19 kilómetros por hora.

El calor se hará más evidente hacia el mediodía. A las 11:00 horas se pronostican 29°C, con cielo despejado y un índice ultravioleta (UV) alto, por lo que será recomendable utilizar protector solar. El viento cambiará de dirección hacia el sureste con rachas entre cinco y 20 kilómetros por hora. Durante la tarde se registrará el punto más cálido del día. Alrededor de las 14:00 horas la temperatura podría alcanzar 33°C, con sensación térmica cercana a 30°C y viento moderado del suroeste que oscilará entre 12 y 32 kilómetros por hora.

Para las 17:00 horas el ambiente seguirá caluroso con 32°C, cielo despejado y viento del suroeste entre 14 y 31 kilómetros por hora. Por la noche el clima comenzará a refrescar. Hacia las 20:00 horas se prevé cielo completamente despejado y una temperatura cercana a 26 grados, con viento del oeste entre 12 y 24 kilómetros por hora. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, el termómetro descenderá a 22 grados, con viento ligero del oeste entre 4 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)