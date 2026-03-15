¿Cómo estará el CLIMA HOY en Sonora? Pronóstico para el 15 de marzo; TEMPERATURA por municipio

Hermosillo, Sonora.- Si este domingo 15 de marzo de 2026 tienes planes al aire libre en Sonora, conviene revisar el pronóstico del tiempo y del clima antes de salir de casa. Aunque la jornada comenzará con un ambiente fresco en varias zonas del estado, el calor se intensificará conforme avance el día, especialmente durante la tarde, por lo que es importante tomar precauciones como hidratarse bien, protegerse del sol y planificar actividades en horarios adecuados.

Así será el clima HOY en Sonora

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal meteorológico Meteored.mx, este domingo se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvias en la región, con cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Además, se prevé viento del oeste y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintos puntos del estado.

¿Cómo estará el clima hoy en Sonora? Este es el pronóstico para el 15 de marzo. Foto: Meteored.mx

Durante la mañana el ambiente será fresco en gran parte de Sonora y muy frío en zonas serranas, especialmente en municipios del norte y oriente. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 y 15°C en ciudades como Heroica Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García. En la región centro del estado, lugares como Hermosillo comenzarán el día con temperaturas cercanas a 16°C, mientras que en el sur, ciudades como Ciudad Obregón y Huatabampo registrarán valores mínimos entre 13 y 15°C.

Conforme avance la jornada, el cielo se mantendrá parcialmente despejado y el calor aumentará de manera notable. Durante la tarde se prevé ambiente caluroso en gran parte del estado, con temperaturas máximas que oscilarán entre 28 y 35 grados Celsius. En el noroeste, San Luis Río Colorado podría alcanzar alrededor de 35°C, mientras que en Heroica Caborca se esperan cerca de 33°C.

En la capital, Hermosillo, el termómetro también podría llegar a 33°C, manteniendo condiciones soleadas durante gran parte del día. En el norte del estado, ciudades como Heroica Nogales y Magdalena de Kino registrarán temperaturas máximas cercanas a 28 y 30°C, respectivamente, mientras que en el oriente, municipios como Nacozari de García podrían alcanzar alrededor de 26°C. Por su parte, en la costa del Golfo de California, Heroica Guaymas tendrá una máxima aproximada de 28°C, con cielo parcialmente despejado.

Hacia la noche el ambiente comenzará a refrescar nuevamente en la mayor parte del estado. Las temperaturas descenderán gradualmente hasta ubicarse entre 14 y 22°C, dependiendo de la región. En ciudades del norte y la sierra el descenso será más notable, mientras que en zonas costeras y del sur el ambiente permanecerá templado.

Fuente: Tribuna del Yaqui