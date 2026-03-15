Rosario, Tesopaco, Sonora.- Con la visita de decenas de miles de personas a Rosario, Tesopaco, durante el pasado fin de semana, culminó exitosamente el Bacanora Fest 2026.

El presidente municipal Gerardo Mendívil Valenzuela destacó la participación de la gente en el festival, que ha sido muy bien aceptado y en el que cada año, dijo, se vienen rompiendo récords de asistencia.

La organización y el prestigio que ha logrado el Bacanora Fest, en el que se promociona a la famosa bebida tradicional de Sonora, contó con eventos culturales y artísticos.

Nos deja satisfechos y contentos, en primer lugar, por la derrama económica que se genera estos días en Rosario, Tesopaco, y nos deja también muy buen sabor de boca que venga turismo, que más gente venga a conocer nuestro municipio, nuestras raíces y costumbres", destacó el munícipe.

Las callejoneadas por el pueblo encabezadas por el burrito 'Tata Juan' fueron uno de los principales atractivos para los asistentes, así como los bailes populares gratuitos con Juan Ortega, La Brissa y Tropicalísimo Apache.

Con éxito se realizó la séptima edición del Bacanora Fest en Rosario de Tesopaco, Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui