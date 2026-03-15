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Lorenia Valles

Dispuesta a candidatura de unidad en un marco de respeto, Valles Sampedro

Valles Sampedro señaló que, rumbo al proceso electoral de 2027, en Morena existe la posibilidad de construir acuerdos que permitan llegar con una candidatura de unidad

Dispuesta a candidatura de unidad en un marco de respeto, Valles Sampedro
Dispuesta a candidatura de unidad en un marco de respeto, Valles Sampedro Foto: Cortesía

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el panorama político con rumbo al próximo proceso electoral del 2027, la senadora Lorenia Valles Sampedro volvió a reconocer estar entre las figuras con mayor posicionamiento para una posible candidatura por Morena; sin embargo, afirmó también estar dispuesta a una eventual candidatura de unidad.

El tema de una posible candidatura de unidad comenzó a tomar fuerza durante las últimas semanas y Valles Sampedro platicó con TRIBUNA sobre la misma. "Sería muy interesante que Morena pudiera salir con una candidatura de unidad; hay ya una ruta planteada y la unidad nunca sobra, al contrario, creo que es un espacio que nos puede servir mucho", comentó.

La aspirante subrayó que siempre existe la posibilidad de un acuerdo para que el movimiento salga fuerte y unido. "Sea cual sea la forma en la que se decida al coordinador o coordinadora de los comités, vamos a salir siempre con seguridad y haciendo frente al mismo objetivo, que es mantener a nuestro movimiento, avanzar y cumplirle a la gente", destacó.

Cabe señalar que el mismo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha aceptado que la candidatura de unidad sería una muy buena decisión para el partido. Hace algunas semanas, el Consejo Nacional de Morena aprobó por unanimidad la estrategia de organización territorial y los criterios generales para el proceso interno 2026-2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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