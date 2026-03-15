(FOTOS Y VIDEOS) La Cura Fest de Carín León: Entérate de los HORARIOS y detalles de su segundo día 15 de marzo

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest convirtió a la Expogan de Hermosillo en el epicentro de la música con un aforo de 35 mil personas en su primer día. Ahora, este domingo 15 de marzo de 2026, durante la segunda jornada del festival organizado por el artista Carín León, se espera una gran afluencia de personas que disfrutarán de un line up con artistas como Bobby Pulido y La Firma.

#LaCuraFest | Gabito Ballesteros se une a Carín León en el escenario de #LaCuraFest para interpretar 'Mi gusto es', desatando la euforia del público que cantó cada verso a todo pulmón uD83CuDFB6uD83DuDD25



uD83DuDCF7 Cristian Ruiz | Tribuna Sonora pic.twitter.com/0MhtYa8Obi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

¡El festival contará con una cartelera estelar que incluye a artistas nacionales e internacionales! ¿Te interesa disfrutarlo? Y aquí te compartimos los horas y más detalles para que vayas preparado.

A cantar de Compas

Con más de 10 horas de música en vivo, el festival reunirá a reconocidos talentos nacionales e internacionales en dos escenarios vibrantes: el Escenario Tecate Light y el Escenario Rodeo.

Hoy continúa La Cura Fest en Hermosillo

Foto: Cortesía

Los asistentes al escenario Tecate Light disfrutarán de actuaciones estelares que incluyen a Damaris Bojor, Midland, Kevin Kaarl, Kany García, Grupo Frontera, Alejandro Sanz y cerrando la noche, Carín León.

En el escenario Rodeo, la energía no decaerá con la participación de Element, Murrieta Sur, Grupo Liberatto, Eddy Rey, Braulio Mata, La Firma, Bobby Pulido y, culminando la velada, Grupo La Brissa.

#LaCuraFest | La banda @Jumbo_Mx se presentó en el escenario del festival en la @ExpoGanSon, donde puso a cantar a los asistentes con su característico sonido rock. uD83CuDFA4



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La Cura Fest 2026 se perfila como una experiencia inolvidable, ofreciendo una diversa gama de géneros musicales para satisfacer todos los gustos.

Horarios de La Cura Fest 2026: Segundo día

Escenario Tecate Light

Damaris Bojor: 2:45 PM - 3:20 PM

Midland: 3:55 PM - 4:50 PM

Kevin Kaarl: 5:25 PM - 6:15 PM

Kany García: 6:50 PM - 7:40 PM

Grupo Frontera: 8:20 PM - 9:15 PM

Alejandro Sanz: 9:55 PM - 11:05 PM

Carín León: 12:10 AM

35 mil personas asistieron al primer día de La Cura Fest. Foto: Internet

Escenario Rodeo

Element: 2:45 PM - 3:20 PM

Murrieta Sur: 3:35 PM - 4:00 PM

Grupo La Brissa: 4:20 PM - 5:00 AM

Grupo Liberatto: 5:20 PM - 5:50 PM

Eddy Rey: 6:10 PM - 5:35 PM

Braulio Mata: 7:00 PM - 7:30 PM

La Firma: 8:20 PM - 9:20 PM

Bobby Pulido: 9:50 PM - 10:40 PM

#LaCuraFest | Durante el ambiente del festival en la @ExpoGanSon, el equipo de Tribuna se encontró con una curiosa botarga del cantante Carín León recorriendo el recinto y llamando la atención de los asistentes a @agarrandolacura. uD83DuDCF8uD83CuDFB6



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Fuente: Tribuna del Yaqui