(FOTOS Y VIDEOS) La Cura Fest de Carín León: Entérate de los HORARIOS y detalles de su segundo día

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest convirtió a la Expogan de Hermosillo en el epicentro de la música con un aforo de 35 mil personas en su primer día. Ahora, este domingo 15 de marzo de 2026, durante la segunda jornada del festival organizado por el artista Carín León, se espera una gran afluencia de personas que disfrutarán de un line up con artistas como Bobby Pulido y La Firma.
¡El festival contará con una cartelera estelar que incluye a artistas nacionales e internacionales! ¿Te interesa disfrutarlo? Y aquí te compartimos los horas y más detalles para que vayas preparado.
A cantar de Compas
Con más de 10 horas de música en vivo, el festival reunirá a reconocidos talentos nacionales e internacionales en dos escenarios vibrantes: el Escenario Tecate Light y el Escenario Rodeo.
Los asistentes al Escenario Tecate Light disfrutarán de actuaciones estelares que incluyen a Damaris Bojor, Midland, Kevin Kaarl, Kany García, Grupo Frontera, Alejandro Sanz y cerrando la noche, Carín León.
En el Escenario Rodeo, la energía no decaerá con la participación de Element, Murrieta Sur, Grupo Liberatto, Eddy Rey, Braulio Mata, La Firma, Bobby Pulido y, culminando la velada, Grupo La Brissa.
La Cura Fest 2026 se perfila como una experiencia inolvidable, ofreciendo una diversa gama de géneros musicales para satisfacer todos los gustos.
Horarios de La Cura Fest 2026: Segundo día
Escenario Tecate Light
- Damaris Bojor: 2:45 PM - 3:20 PM
- ?Midland: 3:55 PM - 4:50 PM
- ?Kevin Kaarl: 5:25 PM - 6:15 PM
- Kany García: 6:50 PM - 7:40 PM
- Grupo Frontera: 8:20 PM - 9:15 PM
- Alejandro Sanz: 9:55 PM - 11:05 PM
- Carín León: 12:10 AM
Escenario Rodeo
- Element: 2:45 PM - 3:20 PM
- Murrieta Sur: 3:35 PM - 4:00 PM
- Grupo Liberatto: 4:30 PM - 5:00 PM
- ?Eddy Rey: 5:20 PM - 5:45 PM
- Braulio Mata: 6:15 PM - 6:50 PM
- La Firma: 7:40 PM - 8:20 PM
- Bobby Pulido: 9:15 PM - 9:50 PM
- Grupo La Brissa: 11:05 PM - 12:00 AM
Fuente: Tribuna del Yaqui