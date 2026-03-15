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La Cura Fest

(FOTOS Y VIDEOS) La Cura Fest de Carín León: Entérate de los HORARIOS y detalles de su segundo día

Te compartimos los horarios y más información sobre el segundo día de La Cura Fest de Carín León en la Expogan Hermosillo

(FOTOS Y VIDEOS) La Cura Fest de Carín León: Entérate de los HORARIOS y detalles de su segundo día
La Cura Fest de Carín León: HORARIOS de su segundo día Foto: TRIBUNA

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest convirtió a la Expogan de Hermosillo en el epicentro de la música con un aforo de 35 mil personas en su primer día. Ahora, este domingo 15 de marzo de 2026, durante la segunda jornada del festival organizado por el artista Carín León, se espera una gran afluencia de personas que disfrutarán de un line up con artistas como Bobby Pulido y La Firma.

¡El festival contará con una cartelera estelar que incluye a artistas nacionales e internacionales! ¿Te interesa disfrutarlo? Y aquí te compartimos los horas y más detalles para que vayas preparado.

A cantar de Compas

Con más de 10 horas de música en vivo, el festival reunirá a reconocidos talentos nacionales e internacionales en dos escenarios vibrantes: el Escenario Tecate Light y el Escenario Rodeo.

Hoy continúa La Cura Fest en Hermosillo. Foto: Cortesía
Hoy continúa La Cura Fest en Hermosillo. Foto: Cortesía

Los asistentes al Escenario Tecate Light disfrutarán de actuaciones estelares que incluyen a Damaris Bojor, Midland, Kevin Kaarl, Kany García, Grupo Frontera, Alejandro Sanz y cerrando la noche, Carín León.

En el Escenario Rodeo, la energía no decaerá con la participación de Element, Murrieta Sur, Grupo Liberatto, Eddy Rey, Braulio Mata, La Firma, Bobby Pulido y, culminando la velada, Grupo La Brissa.

La Cura Fest 2026 se perfila como una experiencia inolvidable, ofreciendo una diversa gama de géneros musicales para satisfacer todos los gustos.

Horarios de La Cura Fest 2026: Segundo día

Escenario Tecate Light

  • Damaris Bojor: 2:45 PM - 3:20 PM
  • ?Midland: 3:55 PM - 4:50 PM
  • ?Kevin Kaarl: 5:25 PM - 6:15 PM
  • Kany García: 6:50 PM - 7:40 PM
  • Grupo Frontera: 8:20 PM - 9:15 PM
  • Alejandro Sanz: 9:55 PM - 11:05 PM
  • Carín León: 12:10 AM
35 mil personas asistieron al primer día de La Cura Fest. Foto: Internet
35 mil personas asistieron al primer día de La Cura Fest. Foto: Internet

Escenario Rodeo

  • Element: 2:45 PM - 3:20 PM
  • Murrieta Sur: 3:35 PM - 4:00 PM
  • Grupo Liberatto: 4:30 PM - 5:00 PM
  • ?Eddy Rey: 5:20 PM - 5:45 PM
  • Braulio Mata: 6:15 PM - 6:50 PM
  • La Firma: 7:40 PM - 8:20 PM
  • Bobby Pulido: 9:15 PM - 9:50 PM
  • Grupo La Brissa: 11:05 PM - 12:00 AM

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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