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Navojoa

Alberca Municipal de Navojoa pronto será un CECI del Seguro Social

El Ayuntamiento de Navojoa informó que ahora el terreno le pertenecerá al IMSS, donde se proyecta la construcción de una nueva estancia infantil

Alberca Municipal de Navojoa pronto será un CECI del Seguro Social
La alberca municipal de Navojoa se encuentra al interior de la Unidad Deportiva 'Faustino Félix Serna' Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Entre maleza crecida y escombros es como se encuentra la antigua alberca municipal de Navojoa; sin embargo, las autoridades contemplan darle otro giro para su rescate.

El terreno fue donado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), lo cual significa que el municipio de Navojoa tendrá una nueva estancia infantil y un espacio para el desarrollo de los menores.

Hasta el momento no hay una fecha exacta para su construcción, pero durante sesión de cabildo se explicó que el proyecto tendrá un inversión de 80 millones de pesos (mdp); decisión que ha sido bien vista por parte de la ciudadanía.

Me parece bien que hayan donado el terreno porque la alberca tiene muchos años en abandono y es un peligro para nosotros los tiangueros porque hay mucho mosco por la maleza… Esperemos que pronto construyan la guardería y así ganaríamos todos", María, comerciante local.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

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