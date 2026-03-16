Amenazan sindicatos de Unison, STEUS y STAUS con cerrar calles por otorgamiento de plazas

Hermosillo. Sonora.- Los sindicatos de trabajadores empleados y de académicos de la Universidad de Sonora amenazaron con tomar calles y otras acciones por el posible otorgamiento de 20 plazas de trabajo al Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS).

Dorotea Rascón, líder del sindicato independiente, señaló que la Rectoría acordó por medio de notaría, en una reunión donde debieron presentarse las 3 organizaciones sindicales, repartir las 20 plazas, pero por la ausencia del STEUS y el STAUS, le correspondieron al SIUS.

Amenazan STEUS y STAUS cerrar calles por otorgamiento de plazas

Por otra parte, integrantes tanto del STEUS y del STAUS, han denunciado supuestas irregularidades en el otorgamiento de las 20 plazas liberadas por lo que, de no aclararse tomarán acciones, como el bloqueo de calles, entre otras.

Para este martes se tiene programada una reunión entre la rectoría y la representación sindical de los tres organismos, como parte de las negociaciones, en caso de no tener acuerdos previos con representación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui