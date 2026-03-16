Ayuntamiento de Cajeme atiende petición de rehabilitar calle Mártires del Río Blanco en la Primero de Mayo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los próximos días comenzarán los trabajos de rehabilitación de la calle Mártires del Río Blanco, por donde se encuentran las escuelas secundaria estatal 11, primaria Primero de Mayo Lázaro Cárdenas del Río y preescolar Profesora Beatriz Ordoñez Acuña, luego de las peticiones de padres de familia y vecinos del sector.

Así lo informó el ingeniero Mario Alfaro Vásquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cajeme; explicó que será esta misma semana cuando se arranque con esa obra. Cabe señalar que la petición de los habitantes del sector era constante, pues tenían cerca de un año con la solicitud.

En ese sector hemos tenido problemas de infraestructura, como todos lo saben, pero ya podemos decir que en esta misma semana se va a iniciar con los trabajos en la calle Mártires de Río Blanco y Jalisco, donde tenemos un hundimiento, para resolver primero el tema de los drenajes y posteriormente pasar con lo que son los pavimentos", señaló Vásquez.

Comenzarán con colectores

Explicó que se debe trabajar primeramente con la infraestructura hidrosanitaria y principalmente con las salidas, que vienen a ser los colectores.

Se tiene programado ahorita por lo pronto trabajar con los drenajes; también esta semana empiezan a trabajar en el colector de la calle Jalisco, ya que toda el agua de la colonia Primero de Mayo y hasta la Sóstenes Valenzuela Miller (410), todo lo que baja hasta la calle Chilpancingo, viene y baja hasta el drenaje y sale a la calle Jalisco y se va a la calle 300 y baja en la 300, todos esos trabajos son los que ya estamos trabajando", subrayó.

Fuente: Tribuna del Yaqui