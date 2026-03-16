Ciudad Obregón, Sonora.- La ampliación del panteón y la rehabilitación de algunas calles como la Bravo y otras que están alrededor de la escuela María de la Luz Márquez, son obras que están contempladas para realizarse de manera inmediata en la comisaría de Pueblo Yaqui.

Esas son parte de algunas de las peticiones que han venido solicitando los habitantes de esa comunidad, reconoce la comisaria Rosario Valdez López.

Se van a pavimentar tres de las calles que están pendientes desde el año pasado, además de que están planeados otros temas de bacheo y conformación en algunas vialidades", comentó.

Respecto al panteón que ha visto rebasada su capacidad, Valdez López aclara que ya se está trabajando en su ampliación. "La ampliación ya está solicitada ante Desarrollo Urbano desde hace alrededor de un año; ya es cuestión de que vengan y se autorice, porque es urgente; quedaban alrededor de seis lotes nada más, por lo que ya daremos inicio con eso", subrayó.

Calles y panteón: tareas pendientes que iniciarán obras inmediatas en la comisaría de Pueblo Yaqui

Fuente: Tribuna del Yaqui