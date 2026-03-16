Hermosillo, Sonora.- Durante el cierre de La Cura Fest, Carín León aprovechó el escenario para agradecer a sus amigos y colaboradores, entre ellos 'El Ronco de Sonora', originario de Ciudad Obregón.

Miguel Beltrán, mejor conocido como 'El Ronco de Sonora', subió al escenario junto a otros creadores de contenido, como 'El Chats' y 'Larry', para compartir el momento con Carín León.

Carín León agradece a obregonense, 'El Ronco de Sonora', en el escenario de La Cura Fest

Muchas gracias, Ronco", mencionó el intérprete, reconociendo el trabajo y la amistad del obregonense.

'El Ronco de Sonora' es organizador oficial del Festival del Asado, que se llevará a cabo el 18 de abril en Ciudad Obregón, y recientemente se unió a Sonoro Récords, donde hace podcast con el equipo de Carín León.

La Cura Fest fue un éxito rotundo, y Carín León no perdió la oportunidad de agradecer a todos los que hicieron posible este evento, entre ellos el cajemense que se quedó en el escenario junto a artistas como Remy Valenzuela, El Xaxi, Alex Ramírez, Bobby Pulido, El Pantera de La Firma, entre otros.

La presencia de 'El Ronco de Sonora' en el escenario fue un momento destacado de la noche, y demuestra la conexión y la amistad que existe entre Carín León y los talentos de la región.

'El Ronco de Sonora' y El Xaxi

Fuente: Tribuna del Yaqui