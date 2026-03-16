Carín León declara su amor por las tortillas de harina de Hermosillo en La Cura Fest

Hermosillo, Sonora.- El cantante sonorense Carín León demostró su pasión por las tortillas de harina de Hermosillo durante la segunda jornada de La Cura Fest, celebrada en La ExpoGan. Con su característico humor, Carín León bromeó sobre su amor por las tortillas, diciendo: "Estoy más crudo que un paquete de tortillinas, guácala".

El artista sonorense aprovechó el momento para expresar su orgullo por las tortillas de harina de Hermosillo, diciendo: "Que vivan las tortillas de harina de Hermosillo, Sonora, esa es una adicción insuperable". Antes de interpretar el tema 'Según quién', Carín León invitó a los asistentes a pasarla bien, diciendo: "Este show empieza aquí y los quiero ver bien prendidos a todos esta noche".

La Cura Fest sigue demostrando ser un evento musical y cultural importante en la región, y Carín León es uno de los artistas que lo hace posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui