Carín León hace homenaje a los grandes y la nostalgia en La Cura Fest desde Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest en su segundo día fue una verdadera fiesta de la música y la nostalgia, con Carín León al frente del escenario. El domingo, cantante sonorense hizo un homenaje a los grandes de la música, recordando a íconos como Ricky Martin, Juan Gabriel y Magneto.

El dueto con Bolela en el tema Aviso Importante fue un momento destacado de la noche, y Carín no perdió la oportunidad de mencionar a Ricky Martin, diciendo "No está Ricky Martin aquí pero...", dejando entrever la posibilidad de una colaboración futura.

La nostalgia siguió con la interpretación de A Medio Vivir, y Carín recordó a Juan Gabriel con el tema Como Tu Mujer, de Marco Solís. "Como Juan Gabriel solo hay uno", dijo Carín, para luego cantar Yo Estoy de Ti Enamorado.

La noche siguió con más sorpresas, incluyendo la aparición de Remy Valenzuela, quien se unió a Carín para interpretar Que Tal Se Siente. "Este sí es músico, este sí es artista, de allí aprendimos", dijo Carín, y Remy respondió con un divertido "Me pegué un tiro para venir pero aquí estoy".

La noche terminó con Carín cantando Primera Cita a las 3:40 de la mañana, y un emotivo mensaje para el público: "Que Dios me los bendiga y que lleguen bien a sus hogares". Y para cerrar, adelantó que "Hay Cura para los próximos años".

Fuente: Tribuna del Yaqui