Clima en Hermosillo: Conagua da el pronóstico para este lunes 16 de marzo; ¿viene frente frío?

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Hermosillo, Sonora, se sabe que esperar a lo largo del día y la tarde, para este lunes 16 de marzo del 2026. Según el pronóstico, no hay probabilidad de lluvia, además de que ¿se podría esperar un frente frío?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet del clima, han estipulado que habrá un día con condiciones para una temperatura para un ambiente seco, con una sensación térmica que rondará entre los 23 y 25 grados centígrados, además de una humedad del 23 por ciento, lo que hará que el día sea aún más sofocante con un calor más directo, pero con una casi nula probabilidad de lluvia, ni un frente frío a la vista.

De la misma manera se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la capital del estado de Sonora, se ha dicho existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 26 grados durante el día y máximos de los 33 grados a lo largo de la tarde, sin embargo, se señala que la sensación térmica permanecerá en los 23 grados, por lo que será un día seco y se sugiere extremar cuidados de posible deshidratación en caso de salir.

Comienza tu semana informado sobre el #PronósticoDelTiempo para las siguientes horas en #México.



Consulta nuestro #VideoPronóstico matutino ¡Excelente lunes! uD83DuDE00 pic.twitter.com/fIfHTl8FMq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 16, 2026

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 3 a 5 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 10 kilómetros por hora, asegurando que no se espera que estos vayan a tener una gran alteración y se mantendrán, de la misma manera en que la temperatura, por lo que no se esperan tolvaneras o inconvenientes a lo largo del día con esto.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas con el mayor punto de calor y sol en el exterior, ya sea en caso de intenso calor o frío, para prevenir golpes de calor o daños en la salud.

??uD83DuDEA9??En entidades del noreste y sureste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD, se pronostican #Lluvias y #Chubascos; además de #EventoDeNorte en costas de #Tamaulipas y #Veracruz, durante las próximas tres horas.



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Fuente: Tribuna del Yaqui